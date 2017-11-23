В Чехии обвиняемый в хакерстве россиянин обратился в Конституционный суд

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Защита россиянина Евгения Никулина, задержанного более года назад в Праге в связи с обвинениями в киберпреступлениях в США и России, подала в Конституционный суд Чехии жалобу на нарушения, допущенные при его аресте и на само его содержание в тюремном заключении, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Мартин Садилек.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В конце мая этого года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение суда в части его возможной выдачи США. Теперь это дело будет рассматривать Верховный суд в Праге.

"Мы обратились с жалобой в Конституционный суд Чехии в связи с тем, что Евгений Никулин, по нашему мнению, незаконно находится в заключении, поскольку после его задержания был нарушен 48-часовой срок, необходимый для вынесения судом решения об его аресте. Продолжение данного срока стало возможным с помощью злоупотребления лечебным учреждением для госпитализации господина Никулина, в которой не было необходимости", — сказал Садилек.

После своего задержания россиянин якобы находился в остром стрессовом состоянии и мог сам нанести урон своему здоровью, поэтому он был помещен в пражскую психиатрическую больницу, где находился пять дней, сообщил адвокат.

"Защита располагает подробными записями состояния Никулина в больнице. Согласно этим материалам, а также рассказу самого Никулина, обхождение с ним в больнице происходило весьма неадекватным способом. Он был привязан к кровати, находился под круглосуточным наблюдением с помощью видеокамер, а также двух полицейских", — сказал Садилек.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает решение пражского горсуда о возможности выдачи в США обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России Евгения Никулина противоречащим общим нормам и принципам международного права.