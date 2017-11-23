Куба выступила за мир и диалог на Корейском полуострове

МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Куба выступает за мир на Корейском полуострове и решение спорных вопросов региона исключительно путем диалога, заявил в среду министр иностранных дел острова Бруно Родригес в ходе встречи в Гаване с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

По данным портала Granma , кубинский министр завил о решительном неприятии односторонних несправедливых действий Вашингтона в отношении Пхеньяна, в частности, внесения страны в различные санкционные списки.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Во вторник минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна.

"Мы используем эту возможность, чтобы снова подчеркнуть наше требование суверенитета и независимости для государств, свободного определения народов, неиспользования угроз и силы, мирного решения противоречий, права самостоятельно определять экономическую, политическую и социальную модель и невмешательства во внутренние дела", — заявил Родригес.

По мнению министра, визит делегации КНДР укрепит связи дружбы и сотрудничества между двумя странами и получит продолжение в виде выгодного обеим сторонам политического диалога.