Косачев назвал пример эффективной дипломатии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал трехсторонний саммит в Сочи лидеров России, Ирана и Турции примером эффективной дипломатии и договороспособности трех держав.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган ранее в среду по итогам саммита в Сочи приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Договоренности России, Турции и Ирана — безусловное подтверждение тому факту, что "тройка" как взяла на себя инициативу в сирийском вопросе, так и не выпускает ее. Конечно же, это стало возможным благодаря решающему вмешательству России в конфликт, благодаря которому в нем произошел коренной перелом", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Россия не ведет себя как "узурпатор" ситуации. По мнению сенатора, именно поэтому родился трехсторонний формат таких разных держав, который стал гарантом договоренностей и предстоящего мирного процесса. Косачев также считает, что Запад и, прежде всего, США будут любой ценой избегать усиления Ирана в регионе в целом и сохранения его присутствия в Сирии.

"Возможно, уход Ирана из Сирии будет ключевым условием ухода и самих западников оттуда. Но сейчас они не в той позиции, чтобы диктовать условия — это очевидно. В любом случае, успех уникального трехстороннего саммита трудно переоценить. Это пример эффективной дипломатии, договороспособности трех очень разных держав и умения всех трех действовать в общем интересе", — заключил сенатор.