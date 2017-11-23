МИД Аргентины рассказал о предложении Путина по помощи в поиске подлодки

МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил аргентинскому коллеге Маурисио Макри использовать российское судно в проведении поисково-спасательной операции для обнаружения пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает в среду МИД южноамериканской страны.
Ранее Путин и Макри провели телефонный разговор. В ходе беседы была достигнута договоренность, что министры обороны двух стран созвонятся в течение среды, чтобы обсудить конкретные аспекты оказания Россией помощи.
Как отмечает аргентинский МИД, Россия стала 13-й страной, включившейся в работу по поиску пропавшей субмарины.
Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.