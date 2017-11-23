Эквадор попросил Ассанжа воздержаться от заявлений по Каталонии

МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. МИД Эквадора попросил основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа воздержаться от заявлений по независимости Каталонии, чтобы южноамериканская страна не портила отношения с Испанией.

"Эквадорские вновь обратили внимание господина Ассанжа на его обязательство не делать заявления или предпринимать действия, которые могли бы навредить международным отношениям Эквадора", — говорится в опубликованном коммюнике МИД.

Уже более пяти лет скрывающийся на территории эквадорского посольства в Великобритании Ассанж провел видеоконференцию, в ходе которой выступил за независимость Каталонии, мотивируя это необходимостью изменения мирового порядка.

"В отношении последних событий в Испании в части независимости Каталонии и заявлений господина Ассанжа по этой теме важно отметить, что они не представляют собой позицию эквадорского государства", – отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

МИД Эквадора особо подчеркнул свою приверженность принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также невмешательства в дела других стран.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью этого ресурса было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Основатель сайта с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, так как в Швеции он обвиняется в преступлениях сексуального характера. После того как суд в Лондоне подтвердил решение о его экстрадиции в Швецию, он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище. Ассанж опасается, что шведские власти, в свою очередь, выдадут его в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Ассанж и ранее выступал с заявлениями по поводу ситуации в Каталонии. Накануне референдума он, охарактеризовав происходящее как первую в мире интернет-войну, отметил, что жители Каталонии и ее власти используют всемирную сеть для организации референдума, а испанская разведка проводит информационные атаки, замораживая телекоммуникационные сети, занимая здания операторов связи и подвергая цензуре сотни сайтов и интернет-протоколов. По мнению Ассанжа, этот конфликт между людьми и государством стал самым масштабным со времен падения Берлинской стены

