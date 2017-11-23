Эквадор попросил Ассанжа воздержаться от заявлений по Каталонии

МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. МИД Эквадора попросил основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа воздержаться от заявлений по независимости Каталонии, чтобы южноамериканская страна не портила отношения с Испанией.
Уже более пяти лет скрывающийся на территории эквадорского посольства в Великобритании Ассанж провел видеоконференцию, в ходе которой выступил за независимость Каталонии, мотивируя это необходимостью изменения мирового порядка.
"В отношении последних событий в Испании в части независимости Каталонии и заявлений господина Ассанжа по этой теме важно отметить, что они не представляют собой позицию эквадорского государства", – отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.
МИД Эквадора особо подчеркнул свою приверженность принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также невмешательства в дела других стран.
Основатель сайта с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, так как в Швеции он обвиняется в преступлениях сексуального характера. После того как суд в Лондоне подтвердил решение о его экстрадиции в Швецию, он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище. Ассанж опасается, что шведские власти, в свою очередь, выдадут его в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.
Ассанж и ранее выступал с заявлениями по поводу ситуации в Каталонии. Накануне референдума он, охарактеризовав происходящее как первую в мире интернет-войну, отметил, что жители Каталонии и ее власти используют всемирную сеть для организации референдума, а испанская разведка проводит информационные атаки, замораживая телекоммуникационные сети, занимая здания операторов связи и подвергая цензуре сотни сайтов и интернет-протоколов. По мнению Ассанжа, этот конфликт между людьми и государством стал самым масштабным со времен падения Берлинской стены