В Британии после антитеррористического рейда задержали одного человека

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полиция Великобритании задержала одного человека после проведения антитеррористического рейда в городе Нельсон в графстве Ланкашир, его подозревают в причастности к терроризму, сообщили правоохранительные органы.

"После того, как сотрудники полиции Ланкашира и полицейские из антитеррористического подразделения привели в исполнение два ордера в городе Нельсон, графство Ланкашир, был задержан мужчина", — говорится в заявлении, размещенном на сайте полиции.

Правоохранители уточняют, что мужчина "был задержан по статье 40 (1) (б) закона о терроризме, касающейся поручений, подготовки и подстрекательству к актам терроризма". Задержанный сейчас находится под стражей, полиция проводит обыски в двух зданиях в городе Нельсон.