В Госдепе прокомментировали возвращение премьера Ливана на родину

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США приветствуют возвращение премьера Ливана Саада Харири на родину, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"США приветствуют возвращение ливанского премьер-министра Саада Харири в Ливан. Мы воодушевлены обсуждением, которое ведет премьер-министр с президентом Ауном и его заявлением, в котором он подтверждает полную приверженность стабильности и будущему Ливана и его народа. Как мы отмечали ранее, Соединенные Штаты твердо поддерживают и продолжат поддерживать суверенитет и независимость Республики Ливан и ее политических институтов", — сказал представитель госдепартамента.

По его словам, посол США в Ливане общался с Харири во время празднования Дня независимости Ливана, США также находятся в контакте с сотрудниками Харири. "В ближайшее время мы проведем дальнейшие консультации с премьер-министром Харири", — уточнил представитель госдепа.

Харири в среду вернулся в Бейрут впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда 4 ноября. После возвращения и встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном он сообщил, что передумал и согласен отложить отставку.