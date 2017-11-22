СМИ: во Франции задержали мужчину по делу о теракте в поезде в 2015 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция Франции задержала в среду в городе Порт-Жером-сюр-Сен на севере страны мужчину в рамках расследования теракта в скоростном поезде Thalys в 2015 году, сообщает радиостанция France Info. © AP Photo / Virginia Mayo В Бельгии задержали четверых человек по делу о теракте в поезде в 2015 году

Согласно данным радиостанции, после задержания мужчину поместили под стражу. Предположительно, он был связан с Ридуаном Себбаром, которому 27 октября власти Франции предъявили обвинения в рамках расследования дела о теракте в поезде.

Молодой человек 25 лет обвинялся в "пособничестве в попытке убийства, связанного с терроризмом" и "преступным террористическим сообществом". Он был задержан в Германии в конце прошлого года и передан во Францию 26 октября. Власти подозревают, что Себбар был связан с Абдельхамидом Абаудом, который считается одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года и мог быть причастен к нападению на пассажиров скоростного поезда Thalys.

В августе 2015 года злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в скоростном экспрессе Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж. Пострадали три человека. Нападавшего удалось обезвредить пассажирам, среди которых были двое американских военных, один из них получил огнестрельное ранение, второй — ножевое.