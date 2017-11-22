Власти Украины могут выслать Саакашвили из страны до конца года, пишут СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Украины приняли решение депортировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из страны до конца года, сообщает украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах.

"Подготовка к выдворению Саакашвили из Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны", — заявил источник, приближенный к руководству СБУ.

По его словам, в операции задействованы представители разных правоохранительных органов, депортация намечена на ближайшие недели. Основанием для высылки Саакашвили может стать нарушение миграционного законодательства Украины, отмечается в сообщении.

Неназванный член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" также подтвердил информацию о депортации Саакашвили. Издание отмечает, что в команде экс-президента Грузии знают о планах Киева.

В июле Саакашвили лишили украинского гражданства. В администрации Порошенко это объяснили тем, что политик предоставил недостоверные данные при его получении. В начале сентября при поддержке сторонников он прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска Шегини и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.