Путин предложил президенту Аргентины помощь в поисках пропавшей субмарины

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил президенту Аргентины Маурисио Макри содействие в поисках пропавшей подлодки "Сан-Хуан", передает пресс-служба Кремля.

"В состоявшемся телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин высказал президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри слова поддержки в связи с ситуацией с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой "Сан-Хуан", — говорится в сообщении.

Российская сторона предложила Аргентине помощь в поисковой операции. Лидеры двух стран также условились наладить контакт между оборонными ведомствами с целью спасения подводников.

Ранее ВМС Аргентины заявили о наступлении "критической фазы" в поисках пропавшей субмарины. Представитель флота Энрике Бальби в беседе с агентством Telam подчеркнул, что на подлодке заканчивается кислород, однако до сих пор не удалось найти никаких следов.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа, субмарина располагала запасом кислорода на шесть дней в автономном режиме.

Несмотря на плохие погодные условия, ее поиск продолжается. В операции участвуют 13 морских и десять воздушных судов, ВМФ США направили в Аргентину автономные подводные аппараты.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.