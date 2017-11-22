Британская полиция начала расследование в отношении Кевина Спейси

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция Великобритании начала расследование в связи с очередным обвинением в адрес американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает газета Gaurdian со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

Согласно новым обвинениям, Спейси пытался совершить действия сексуального характера в отношении мужчины в 2005 году на юге Лондона. Имя предполагаемого пострадавшего и подозреваемого официально не называется, но согласно изданию, как и в предыдущем случае, обвинения были выдвинуты именно в отношении Спейси.

"Полицейские из подразделения, занимающегося преступлениями сексуального характера и случаями жестокого обращения с детьми, проводят расследование", — цитирует газета заявление полиции.

Ранее в ноябре британский таблоид Sun сообщил, что Скотланд-Ярд начал расследование в отношении актера Кевина Спейси после обращения британского актера, который утверждает, что Спейси совершил над ним действия сексуального характера в 2008 году в Лондоне. Британский актер, имя которого не называлось, обратился в полицию после публикаций в СМИ, связанных с обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах. Следователи допросили предполагаемую жертву насилия и начали расследование.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.