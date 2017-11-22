Британская полиция начала расследование в отношении Кевина Спейси

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция Великобритании начала расследование в связи с очередным обвинением в адрес американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает газета Gaurdian со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.
"Полицейские из подразделения, занимающегося преступлениями сексуального характера и случаями жестокого обращения с детьми, проводят расследование", — цитирует газета заявление полиции.
Ранее в ноябре британский таблоид Sun сообщил, что Скотланд-Ярд начал расследование в отношении актера Кевина Спейси после обращения британского актера, который утверждает, что Спейси совершил над ним действия сексуального характера в 2008 году в Лондоне. Британский актер, имя которого не называлось, обратился в полицию после публикаций в СМИ, связанных с обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах. Следователи допросили предполагаемую жертву насилия и начали расследование.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.