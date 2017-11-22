В Средиземном море за сутки спасли более тысячи мигрантов

РИМ, 22 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Около 1,1 тысячи мигрантов спасены в среду в Средиземном море, сообщает служба береговой охраны Италии.

Помощь быль оказана в рамках 11 спасательных операций, в которых приняли участие суда итальянской береговой охраны, ВМС Италии, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed и неправительственных организаций.

Спасенные мигранты пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу на 10 надувных судах и маленькой деревянной лодке.

В начале ноября испанский военный корабль Cantabria доставил в итальянский порт Салерно 375 мигрантов, спасенных во время кораблекрушения. На борту корабля находились тела 26 африканских девушек в возрасте от 14 до 18 лет, погибших при попытке добраться до берегов Европы. Прокуратура Салерно открыла расследование по факту их гибели. Существовало подозрение, что девушки подверглись сексуальному насилию со стороны контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой людей. Однако впоследствии экспертиза установила, что причиной их гибели стало утопление, следов насильственной смерти или сексуального насилия обнаружено не было.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.

Однако во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80%. В итоге за первые десять месяцев текущего года число беженцев снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 111 тысяч человек.