Палестинские движения договорились провести выборы до конца 2018 года

КАИР, 22 ноя — РИА Новости. Представители палестинских движений, собравшиеся накануне на двухдневную встречу в Каире договорились о проведении парламентских и президентских выборов в Палестине до конца 2018 года, говорится в заключительном заявлении.

Форум в Каире проводится в развитие принципиальных соглашений между ФАТХ и ХАМАС о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы.

"Поручить Центральной избирательной комиссии и заинтересованным сторонам провести все подготовительные работы для единовременного проведения президентских, парламентских выборов, а также выборов в Национальный совет в срок не позже 2018 года", — отмечается в документе.

ХАМАС, внесенный в ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов — движение ФАТХ контролирует Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.