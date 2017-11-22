Бывший вице-президент Зимбабве рассказал о покушении на него

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выдвинутый правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, заявил, что в августе этого года на него было совершено покушение.

СМИ сообщали, что Мнангагва займет пост президента уже в среду.

Экс-вице-президент ранее был вынужден покинуть страну из-за угрозы жизни.

"12 августа этого года я стал жертвой отравления, что привело к моему перелету в ЮАР. Я выжил после этого отравления", — сказал Мнангагва в ходе выступления, трансляция которого велась южноафриканской телерадиокомпанией SABC.

Мнангагва приветствовал "начало новой демократии" в стране, добавив, что Зимбабве необходимо сотрудничество с мировым сообществом. "Я уже получаю поддержку", — сказал он.

Ранее парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем ZANU-PF постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.

Бывший вице-президент также поблагодарил армию за проведение "этого процесса" мирно.