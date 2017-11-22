По делу Керимова во Франции задержали еще четырех человек, пишут СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помимо сенатора Сулеймана Керимова французская полиция задержала еще четырех человек, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, речь идет о людях, работавших с политиком на принадлежащих ему объектах недвижимости в Ницце.

Газета также пишет, что Керимов проходит по делу об отмывании денег, полученных с помощью налогового мошенничества, совершенного организованной группой. Речь идет о нескольких десятках миллионов евро.

Керимова задержали в понедельник в аэропорту Ниццы и доставили в полицию. Во вторник его доставили в суд, где с ним беседует следователь, который должен определить, выдвигать ли против него обвинения. В зависимости от этого судья изберет меру пресечения.

По словам источника РИА Новости, сам сенатор отвергает обвинения.

МИД направил французским властям ноту. В ведомстсве также уведомили французских коллег, что на Керимова распространяется дипломатическая неприкосновенность. Однако представитель французских властей заявил, что это определит суд.

В Кремле заявили, что сделают все возможное для освобождения сенатора.