Приговор генералу Младичу снова разделил сербов и боснийских мусульман

ГААГА, 22 ноя – РИА Новости. Вердикт Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), приговорившего экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению, усилил разногласия между сербами и боснийскими мусульманами (бошняками), что они наглядно продемонстрировали прямо перед зданием суда, передает корреспондент РИА Новости.
Гаагский трибунал в среду признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала Дарко Младич заявил, что защита подаст апелляцию на приговор МТБЮ. Он еще до поездки в Гаагу сообщил РИА Новости, что вердикт суда первой инстанции не означает для обеих сторон окончания процесса, и что при любом решении судей одна из сторон будет обжаловать приговор.
Трибунал с акцентом
Стандартный для Боснии иекавский вариант бывшего сербско-хорватского языка и характерный выговор стали почти официальным языком суда над Ратко Младичем: он звучал на улице и среди сотрудников пресс-службы, а также в синхронном переводе хода процесса с английского. Создавалось впечатление, что Младича судят исключительно друзья и родственники инкриминируемых ему жертв.
"Мы требуем для него (Младича) пожизненного заключения… Вероятно, мы еще находимся в процессе, после приговора будет обжалование, но в конце концов, я думаю, что будет пожизненное и точка", — заявил РИА Новости представитель объединения Алия Ферич.
Рядом развернули свои плакаты и транспаранты "Женщины Подринья" (регион в восточной части БиГ) с портретом генерала Младича и подписью "Виноват во всем!!!" и "Матери Сребреницы" в традиционных для боснийских женщин платках.
Около трехсот собравшихся иностранных журналистов активно получали комментарии у представителей подобных объединений. На газоне перед зданием МТБЮ был установлен белый шатер с фотографиями жертв, многие из присутствующих носили на лацкане бело-зеленый цветок – символ трагедии в Сребренице.
Единственный инцидент произошел, когда неизвестный мужчина попытался развернуть сербский флаг, но был быстро и без применения грубой силы вытолкан с места событий активистами.
Ход процесса
Накануне семья и адвокаты Младича говорили, что присутствие генерала на вынесении вердикта под вопросом из-за состояния здоровья, однако он все же появился в суде. Младич вошел в зал в темном деловом костюме с ярко красным галстуком и сначала слушал судей, сидя полубоком, приподняв подбородок, иногда он прикрывал глаза и трогал пальцами брови и лоб.
На 45-й минуте начавшегося в 10.00 (12.00 мск) оглашения Младич через своего адвоката попросил выпустить его в туалет. Судья Альфонс Ори назначил пятиминутную паузу, которая затем была продлена до 30 минут, по истечении которых заседание также не продолжилось. Пауза затянулась на 45 минут и среди журналистов, освещающих процесс на месте, распространилась неофициальная информация о том, что обвиняемому стало плохо и медики оказывают ему помощь. Пресс-служба трибунала официально не подтверждала данную информацию.
Через 45 минут заседание было возобновлено, адвокаты сообщили судьям, что их подзащитному стало плохо. Адвокат Драган Иветич заявил, что давление у Младича поднялось до 180, и потребовал прервать заседание. После короткого совещания судья Ори сказал, что чтение приговора будет продолжено и состояние генерала не помешает ему выслушать вердикт.
"Прошу вас сесть. Господин Младич, прошу вас сесть. Господин Младич, прошу вас сесть, если вы так продолжите… Прерываем работу, господин Младич будет удален из суда", — отреагировал судья Ори, уточнив, что подсудимый может следить за дальнейшим ходом заседания "с дивана".
Приговор
Единственным из 11 пунктов обвинения, в котором суд не признал Младича виновным, стал первый – геноцид в рамках совместного преступного деяния на всей территории БиГ. Но уже второй пункт с геноцидом – за массовый расстрел в июле 1995 года в Сребренице свыше 7 тысяч мужчин и юношей-бошняков был утвержден.
Председательствующий судья отметил, что ввиду тяжести вменяемых преступлений представленные защитой смягчающие обстоятельства, включая состояние здоровья и возраст обвиняемого, "имеют малое или никакого значения".
Младич был признан виновным в участии в таких совместных преступных деяниях, как кампания снайперского огня и артобстрелы осажденного армией боснийских сербов Сараево с 1992 по 1995 годы, убийство мужчин и юношей-мусульман и депортация их женщин, детей и части стариков из Сребреницы летом 1995 года, взятие в заложники наблюдателей ООН в мае-июне 1995 года с целью вынудить НАТО отказаться от авиаударов по военным целям боснийских сербов, а также в том, что будучи вышестоящим офицером не помешал своим подчиненным совершать военные преступления и не наказывал виновных.
"Суд приговаривает Ратко Младича к пожизненному заключению", — резюмировал он.
После оглашения приговора представители бошняцких организаций провели пикник с халяльной едой перед зданием МТБЮ.
Реакция близких
Сын Ратко Младича — Дарко и адвокаты провели пресс-конференцию после оглашения приговора. В отведенном для этого тесном помещении многие из задававших вопросы не скрывали того, какую сторону закончившегося 22 года назад конфликта представляют. В итоге несколько затянувшееся мероприятие свелось к тому, что присутствующие в зале принялись перечислять жертвы и злодеяния с обеих сторон.
На пресс-конференции он повторил то, что уже говорил в многочисленных интервью – что генерал Младич вменяемых ему преступлений не признает, считает "кровавый развал" Югославии величайшей трагедией и чтит память всех жертв, но не принесет извинений, пока с другой стороны не принесут извинения за десятки тысяч жертв сербской национальности в БиГ.
Еще перед поездкой в Гаагу Младич-младший поделился с РИА Новости ощущением, что война началась для его семьи и многих других в бывшей Югославии в 1991 году и с тех пор не закончится. Он выразил уверенность, что после 72 вынесенных МТБЮ обвинительных приговоров сербам, 20 хорватам, лишь пяти бошнякам и по одному албанцам и македонцам, примирения в ближайшее время ждать не стоит.