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Приговор генералу Младичу снова разделил сербов и боснийских мусульман

Сюжет:
Главное за 22 ноября 2017 года (11)
21:0322.11.2017
(обновлено: 21:06 22.11.2017)
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© REUTERS / Dado RuvicРеакция женщин на оглашение приговора сербскому генералу Ратко Младичу. Босния и Герцеговина, 22 ноября 2017Реакция женщин на оглашение приговора сербскому генералу Ратко Младичу. Босния и Герцеговина, 22 ноября 2017
© REUTERS / Dado Ruvic

ГААГА, 22 ноя – РИА Новости. Вердикт Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), приговорившего экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению, усилил разногласия между сербами и боснийскими мусульманами (бошняками), что они наглядно продемонстрировали прямо перед зданием суда, передает корреспондент РИА Новости.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© REUTERS / Peter Dejong/Pool
"Все это ложь!" Как в Гааге судили сербского генерала Ратко Младича

Гаагский трибунал в среду признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала Дарко Младич заявил, что защита подаст апелляцию на приговор МТБЮ. Он еще до поездки в Гаагу сообщил РИА Новости, что вердикт суда первой инстанции не означает для обеих сторон окончания процесса, и что при любом решении судей одна из сторон будет обжаловать приговор.

Трибунал с акцентом

Стандартный для Боснии иекавский вариант бывшего сербско-хорватского языка и характерный выговор стали почти официальным языком суда над Ратко Младичем: он звучал на улице и среди сотрудников пресс-службы, а также в синхронном переводе хода процесса с английского. Создавалось впечатление, что Младича судят исключительно друзья и родственники инкриминируемых ему жертв.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Адвокат рассказал, из-за чего генералу Младичу стало плохо на суде
Около 9.00 (11.00 мск) перед зданием трибунала появились, разворачивая на ходу транспарант, два десятка крепких мужчин из организации "Союз заключенных лагерей БиГ". О каких именно заключенных идет речь, свидетельствовал боснийский герб с колючей проволокой и данные по числу жертв на плакате.

"Мы требуем для него (Младича) пожизненного заключения… Вероятно, мы еще находимся в процессе, после приговора будет обжалование, но в конце концов, я думаю, что будет пожизненное и точка", — заявил РИА Новости представитель объединения Алия Ферич.

Рядом развернули свои плакаты и транспаранты "Женщины Подринья" (регион в восточной части БиГ) с портретом генерала Младича и подписью "Виноват во всем!!!" и "Матери Сребреницы" в традиционных для боснийских женщин платках.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Евросоюз поддержал приговор Гаагского трибунала Младичу
"Жду для него пожизненного приговора, сейчас снова, как 1995 год… Мы тогда получим немного умиротворения, и мы не так будем мучиться за наших самых близких. Если бы у него была совесть, покаяние, он бы поклонился своим жертвам не только в Сребренице, но и во всей Боснии и Герцеговине", — сказала агентству представительница организации Рамиза Хусич.

Около трехсот собравшихся иностранных журналистов активно получали комментарии у представителей подобных объединений. На газоне перед зданием МТБЮ был установлен белый шатер с фотографиями жертв, многие из присутствующих носили на лацкане бело-зеленый цветок – символ трагедии в Сребренице.

Единственный инцидент произошел, когда неизвестный мужчина попытался развернуть сербский флаг, но был быстро и без применения грубой силы вытолкан с места событий активистами.

Ход процесса

Накануне семья и адвокаты Младича говорили, что присутствие генерала на вынесении вердикта под вопросом из-за состояния здоровья, однако он все же появился в суде. Младич вошел в зал в темном деловом костюме с ярко красным галстуком и сначала слушал судей, сидя полубоком, приподняв подбородок, иногда он прикрывал глаза и трогал пальцами брови и лоб.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Младич назвал приговор в Гааге инструментом "антисербской пропаганды"
Председательствующий судья Альфонс Ори, напротив, улыбался и выглядел благожелательно, отклонив в самом начале напоминания адвокатов о запросе на перенос заседания в связи со слабым здоровьем подсудимого.

На 45-й минуте начавшегося в 10.00 (12.00 мск) оглашения Младич через своего адвоката попросил выпустить его в туалет. Судья Альфонс Ори назначил пятиминутную паузу, которая затем была продлена до 30 минут, по истечении которых заседание также не продолжилось. Пауза затянулась на 45 минут и среди журналистов, освещающих процесс на месте, распространилась неофициальная информация о том, что обвиняемому стало плохо и медики оказывают ему помощь. Пресс-служба трибунала официально не подтверждала данную информацию.

Через 45 минут заседание было возобновлено, адвокаты сообщили судьям, что их подзащитному стало плохо. Адвокат Драган Иветич заявил, что давление у Младича поднялось до 180, и потребовал прервать заседание. После короткого совещания судья Ори сказал, что чтение приговора будет продолжено и состояние генерала не помешает ему выслушать вердикт.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер сербских радикалов считает приговор Младичу политическим решением
Генерал встал со своего места и начал высказывать судьям несогласие. "Ложь!" — можно было разобрать среди его реплик. Его попытались усадить на место сотрудники суда, но Младич не послушался и пытался увернуться от их рук.

"Прошу вас сесть. Господин Младич, прошу вас сесть. Господин Младич, прошу вас сесть, если вы так продолжите… Прерываем работу, господин Младич будет удален из суда", — отреагировал судья Ори, уточнив, что подсудимый может следить за дальнейшим ходом заседания "с дивана".

Приговор

Единственным из 11 пунктов обвинения, в котором суд не признал Младича виновным, стал первый – геноцид в рамках совместного преступного деяния на всей территории БиГ. Но уже второй пункт с геноцидом – за массовый расстрел в июле 1995 года в Сребренице свыше 7 тысяч мужчин и юношей-бошняков был утвержден.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Младич будет подавать апелляцию на решение МТБЮ, заявил депутат Госдумы

Председательствующий судья отметил, что ввиду тяжести вменяемых преступлений представленные защитой смягчающие обстоятельства, включая состояние здоровья и возраст обвиняемого, "имеют малое или никакого значения".

Младич был признан виновным в участии в таких совместных преступных деяниях, как кампания снайперского огня и артобстрелы осажденного армией боснийских сербов Сараево с 1992 по 1995 годы, убийство мужчин и юношей-мусульман и депортация их женщин, детей и части стариков из Сребреницы летом 1995 года, взятие в заложники наблюдателей ООН в мае-июне 1995 года с целью вынудить НАТО отказаться от авиаударов по военным целям боснийских сербов, а также в том, что будучи вышестоящим офицером не помешал своим подчиненным совершать военные преступления и не наказывал виновных.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AFP 2017 / Elvis Barukcic
Прокуратура Гаагского трибунала "довольна" пожизненным приговором Младичу
"Суд постановил, что Ратко Младич не виновен по пункту один — геноцид. Он виновен как участник различных совместных преступных деяний по следующим пунктам: 2 — геноцид, 3 – гонения как преступление против человечности, 4 – истребление как преступление против человечности, 5 – убийство как преступление против человечности, 6 – убийство как нарушение законов и обычаев войны, 7 – депортация как преступление против человечности, пункт 8 – насильственное перемещение как преступление против человечности, пункт 9 — распространение террора, нарушение законов и обычаев войны, пункт 10 — незаконные нападения на гражданских лиц, нарушение законов и обычаев войны, пункт 11 – взятие заложников нарушение законов и обычаев войны", — зачитал вердикт Ори.

"Суд приговаривает Ратко Младича к пожизненному заключению", — резюмировал он.

После оглашения приговора представители бошняцких организаций провели пикник с халяльной едой перед зданием МТБЮ.

Реакция близких

Сын Ратко Младича — Дарко и адвокаты провели пресс-конференцию после оглашения приговора. В отведенном для этого тесном помещении многие из задававших вопросы не скрывали того, какую сторону закончившегося 22 года назад конфликта представляют. В итоге несколько затянувшееся мероприятие свелось к тому, что присутствующие в зале принялись перечислять жертвы и злодеяния с обеих сторон.

Дарко Младич во время пресс-конференции после того, как МТБЮ вынес приговор сербскому генералу Ратко Младичу. 22 ноября 2017
© AP Photo / Phil Nijhuis
Сын Младича рассказал о первых шагах по защите генерала после приговора
"Прошу вас, вы получили свой приговор, дайте нам теперь сказать, что мы думаем", — обратился Дарко Младич к наседающим на него с вопросами о чувстве вины боснийским и западным журналистам.

На пресс-конференции он повторил то, что уже говорил в многочисленных интервью – что генерал Младич вменяемых ему преступлений не признает, считает "кровавый развал" Югославии величайшей трагедией и чтит память всех жертв, но не принесет извинений, пока с другой стороны не принесут извинения за десятки тысяч жертв сербской национальности в БиГ.

Еще перед поездкой в Гаагу Младич-младший поделился с РИА Новости ощущением, что война началась для его семьи и многих других в бывшей Югославии в 1991 году и с тех пор не закончится. Он выразил уверенность, что после 72 вынесенных МТБЮ обвинительных приговоров сербам, 20 хорватам, лишь пяти бошнякам и по одному албанцам и македонцам, примирения в ближайшее время ждать не стоит.

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