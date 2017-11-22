Макрон назвал работорговлю в Ливии преступлением против человечности

Президент Гвинеи Альфа Конде и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи в Елисейском дворце в Париже. 22 ноября 2017

Президент Гвинеи Альфа Конде и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи в Елисейском дворце в Париже. 22 ноября 2017

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Работорговля в Ливии может быть расценена как преступление против человечности, необходимо сделать все, чтобы это прекратить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция безоговорочно осуждает эти факты, мы должны сделать все, чтобы обезвредить сети (работорговцев)", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи Альфой Конде после переговоров в Париже.

Ранее в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Париж созывает заседание СБ ООН для обсуждения ситуации с торговлей людьми в Ливии.