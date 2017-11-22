Россия, Турция и Иран продолжат сотрудничать до окончательного разгрома ИГ*

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани договорились, что продолжат сотрудничать для окончательного разгрома террористической группировки ИГ*, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам встречи в Сочи.

"Главы государств констатировали, что после нескольких лет международных усилий, направленных на разгром внесенных в списки Советом Безопасности ООН террористических группировок в Сирии, за 11 месяцев с момента установления режима прекращения огня 29 декабря 2016 года удалось решительно приблизить ликвидацию ИГИЛ*, "Джебхат Ан-Нусры"* и других террористических организаций, определенных в качестве таковых Советом Безопасности ООН, и договорились о том, что Иран, Россия и Турция продолжат сотрудничество в интересах их окончательного разгрома", — говорится в документе.

*Запрещенные в России террористические организации