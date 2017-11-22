Приговор Младичу доказывает предвзятость суда, считают эксперты

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорить экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению доказывает предвзятость суда, считает старший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева.

В среду Гаагский трибунал признал генерала Ратко Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине (БиГ) в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала Дарко Младич заявил, что защита подаст апелляцию на приговор.

"Решение трибунала по бывшей Югославии достаточно предсказуемо по делу генерала Младича, поскольку вся практика его (трибунала – ред.) деятельности была направлена на то, чтобы наказать как можно более жестко, на максимальные сроки представителей сербов, и при этом мы видим, что несмотря на большую доказательную базу, тех же хорватских генералов, их оправдывают. Это еще раз доказывает предвзятость суда", — сообщила Руднева РИА Новости.

"Совместное преступное предприятие"

Решение суда также прокомментировали РИА Новости и сербские специалисты: известные адвокаты Боривое Борович и Тома Фила отметили, что Младич был осужден по "командной ответственности".

"Как мы видим, Младич отвечает за любого мусульманина, который убит на территории Боснии и Герцеговины — и там, где была армия Республики Сербской, и там, где ее не было. И все это потому, что речь идет о "совместном преступном предприятии" (Joint criminal enterprise)", — сказал Фила.

Адвокат отметил, что по его мнению формулировка эта придумана исключительно для сербов, и никого так не судили, кроме мафии в США, вплоть до 2006 года. "Но благодаря применению этой формулировки Младич ответственен за всё, что случилось в БиГ", — заявил Фила.

"Младич осужден по командной ответственности, то есть за "совместное преступное предприятие", а не персонально", — сообщил Борович, отметив, что этот вердикт был ожидаем.

Ситуация могла бы быть хуже

"Младич осужден за геноцид в Сребренице, ему предъявляли обвинение в совершении геноцида еще в нескольких районах БиГ, однако по этому пункту Младич был оправдан… Ситуация могла быть гораздо хуже, если бы суд решил, что в других районах Боснии и Герцеговины тоже совершен геноцид", — отметил Фила.

В ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного противостояния сербских и бошняцких вооруженных формирований. Наибольшую известность получило убийство в Сребренице свыше шести тысяч местных мужчин-бошняков, расстрелянных частями боснийских сербов.

"Бошняки надеялись, что обвинение в геноциде выйдет за рамки только лишь Сребреницы, ведь это был бы отличный повод принять какое-нибудь политическое решение и оказать давление на Республику Сербскую", — заявил Борович.

По его словам, Босния и Герцеговина не сможет вновь подать против Сербии иск за геноцид (первый был отклонен Международным судом в Гааге в 2007 году, в 2017 году суд отказался принять повторный иск), поскольку в президиуме БиГ нет консенсуса по этому поводу.