Арабская коалиция решила прекратить блокаду порта Ходейды в Йемене

ДУБАЙ, 22 ноя — РИА Новости. Командование силами арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией согласилось возобновить работу порта Ходейды на Красном море в Йемене для доставки экстренной продовольственной и гуманитарной помощи с полудня четверга, передало в среду заявление командования Саудовское агентство новостей SPA.

Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция, которая участвует в войне против йеменских повстанцев-хуситов на стороне местных властей, 6 ноября объявила о закрытии всех воздушных, морских и наземных гаваней в Йемене после пуска повстанцами баллистической ракеты в сторону саудовской столицы. Коалиция позднее нанесла авиаудар в Сане, в результате которого оказалась разрушена система навигации аэропорта. Специалисты восстановили ее во вторник.

"Командование коалиции по восстановлению законной власти в Йемене решило возобновить работу порта Ходейды в Йемене для принятия срочной продовольственной и гуманитарной помощи, начиная с 12.00 по местному времени (совпадает с московским) в четверг, 23 ноября", — отмечается в заявлении.

Кроме того, коалиция разрешила аэропорту в йеменской столице Сане принимать спецрейсы ООН с гуманитарной помощью, начиная с этого же времени четверга.

Ранее в среду йеменское агентство SABA сообщило, что первый самолет Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл в захваченную хуситами столицу Йемена Сану после введения Саудовской Аравией блокады.

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает властям Йемена военную поддержку с 2015 года.