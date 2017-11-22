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В мире

Вопрос иммунитета: во Франции сенатору Керимову продлили срок заключения

19:0822.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фотоЧлен Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва приложит все усилия для защиты законных интересов задержанного в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова, заявляют власти РФ.

Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Разъяснить ситуацию": МИД направил Франции ноту из-за задержания Керимова
В Кремле и в обеих палатах российского парламента подчеркивают, что Керимов является носителем дипломатического паспорта и должностным лицом РФ. Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, ссылаясь на ноту МИД России, это предполагает иммунитет от принудительных действий на территории других государств

Во Франции же заявляют, что дипломатический иммунитет сенатора распространяется лишь на деятельность в рамках его официальных полномочий, поэтому суд должен решить, применять ли иммунитет в данном случае.

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. По данным СМИ, Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег во Франции. К сенатору обеспечен доступ его адвокатов и представителей российского консульства в Марселе.

Срок задержания продлен

Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Юрист прокомментировал действия полиции при задержании сенатора Керимова
Задержанному в понедельник сенатору в среду продлили срок заключения.

"Могу вам подтвердить, что срок задержания был продлен на сутки", — сказал РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Он отметил, что этот срок не может превышать 48 часов без решения суда, которое должно быть вынесено в течение дня. По словам прокурора, пока рано делать какие-то прогнозы, допрос Керимова должен пройти в течение дня.

МИД работает

Работу в связи с задержанием Керимова в Ницце ведет российский МИД. Ранее до министерства иностранных дел Франции была доведена информация, что Керимов является сенатором и пользуется дипломатическим иммунитетом.

Кроме того, как сообщил в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, российское внешнеполитическое ведомство направило официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, для разъяснения ситуации в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Франции.

"В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", — сказал Косачев.

Российские чиновники и политики заверяют, что Москва приложит максимум усилий для защиты интересов сенатора.

Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Керимову продлили срок содержания под стражей во Франции
"Сейчас ведется интенсивная работа по линии министерства иностранных дел, а именно это ведомство является основным. Разумеется, сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, является залогом того, что, конечно, мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, особое значение имеет то, что Керимов является носителем дипломатического паспорта.

Об интенсивном диалоге между российским МИД и властями Франции рассказала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразив уверенность, что результат этого диалога будет позитивным.

При этом Матвиенко подчеркнула, что вместо того, чтобы задерживать Керимова в аэропорту Ниццы, французские правоохранительные органы могли бы обратиться к нему с просьбой о предоставлении необходимой информации.

"Он известный в мире бизнесмен. Если есть к нему претензии какие-то, почему их ранее не направили? Его не разыскивает Интерпол, нет таких данных, и вдруг в аэропорту такое грубое задержание", — сказала спикер Совфеда.

Дума просит принять меры

Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В правительстве Франции не стали комментировать ситуацию с Керимовым
За развитием ситуации с задержанием Керимова следят в обеих палатах российского парламента. Госдума уже приняла протокольное поручение, подготовленное депутатом от Дагестана Ризваном Курбановым, с просьбой к МИД РФ принять все меры для освобождения Керимова, а также получить от французской стороны исчерпывающие объяснения по данной ситуации.

В Госдуме полагают, что задержание Керимова нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.

Кроме того, комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время запросит в МИД РФ всю информацию по поводу задержания сенатора, заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

В свою очередь в Совете Федерации обещают приложить все усилия для освобождения сенатора.

"Мы в данном случае должны сделать все возможное и невозможное для скорейшего освобождения сенатора Керимова, и мы так и будем действовать, я вас уверяю", — сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

Она также заявила, что грубое задержание Керимова во Франции заставляет задуматься, не является ли этом началом "охоты" за представителями крупного бизнеса РФ, государственными деятелями России.

Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Французский суд примет решение по дипломатическому иммунитету Керимова
По ее словам, Совфед будет контролировать ситуацию, МИД и Генпрокуратура должны жестко потребовать соблюдения законности и незамедлительного освобождения Керимова.

Вопрос иммунитета

Между тем, пока неясно, по какому паспорту Керимов въехал во Францию. Как сообщил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации, сенатор въехал в страну без дипломатического паспорта, поскольку не находился в служебной командировке.

"Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было", — сказал собеседник агентства.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Матвиенко: надо понять, не является ли задержание Керимова началом "охоты"
Он уточнил, что диппаспорта сенаторов хранятся не у них на руках, а в специальном отделе верхней палаты.

Матвиенко, отвечая на вопрос о том, по какому документу Керимов въехал во Францию, отметила, что у нее нет информации.

Во Франции ставят под сомнение дипломатический иммунитет Керимова. "Господин Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей", — сказала представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань на брифинге.

По ее словам, определить, были ли вменяемые ему действия совершены в рамках полномочий, предстоит судье.

В правительстве Франции комментировать ситуацию с Керимовым не стали.

Может перерасти в арест

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова
Руководитель юридической компании COFRANCE из Ниццы Виталий Архангельский видит несколько вариантов дальнейшего развития ситуации. По мнению эксперта, Керимова могут освободить из-под стражи, но оставить в стране под подпиской о невыезде или с условием ношения электронного браслета.

"Возможно освобождение с дальнейшим продолжением судебного следствия, а во Франции это может длиться спокойно несколько лет. Здесь вариантов много. Но думаю, что будут наложены достаточно жёсткие требования. Не исключаю, что это может быть подписка о невыезде или даже электронный браслет. Здесь все зависит от того, как будут вести себя адвокаты", — подчеркнул он.

Архангельский также не исключил, что временное задержание, которое является стандартной процедурой, тем не менее, "может перерасти в арест". Эксперт отметил, что практика говорит о том, что пролонгация временного задержания уже сама по себе является негативным фактором.

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