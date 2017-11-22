Франция созовет заседание Совбеза ООН по вопросу работорговли в Ливии

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Французские власти приняли решение оперативно созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу предотвращения работорговли в Ливии и не исключают введения санкций против Триполи, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция сегодня утром приняла решение созвать оперативное заседание Совета Безопасности ООН для того, чтобы обсудить ситуацию (с работорговлей — ред.) в Ливии", — сказал Ле Дриан, выступая на правительственном часе в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

По его словам, необходимо, чтобы СБ ООН заслушал представителей Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые должны публично предоставить данные о реальном положении мигрантов в Ливии.

Ле Дриан также подчеркнул, что ливийские власти должны четко и быстро провести начатое ими расследование инцидентов. "Если ливийская юстиция не сможет оперативно завершить все процедуры, мы будем должны запустить процедуру введения санкций", — сказал он.