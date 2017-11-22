Путин: договоренности с Ираном и Турцией ускорят урегулирование в Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Договоренности РФ, Ирана и Турции позволят ускорить процесс мирного урегулирования в Сирии и снизить напряженность на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главами Ирана и Турции.
"Хотел бы надеяться, что достигнутые договоренности помогут реально ускорить процесс мирного урегулирования в Сирии, снизят риски возникновения новых конфликтов, обострения межэтнического и межконфессионального противоборства. И, как следствие, окажут самое позитивное воздействие в целом на обстановку в ближневосточном регионе", — сказал Путин.
Российский лидер поблагодарил иранского и турецкого президентов "за содержательный и очень полезный результативный разговор".
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