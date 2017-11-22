Бывший вице-президент Зимбабве прибыл в страну

ХАРАРЕ, 22 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, прибыл в страну, вскоре выступит перед политбюро, сообщил в среду государственный телеканал ZBC.

Мнангагва ранее был вынужден покинуть страну из-за угрозы жизни. СМИ сообщали, что он займет пост президента уже в среду.

"Эммерсон Мнангагва, предложенный партией ZANU-PF на пост президента после отставки Роберта Мугабе, прилетел в страну, как ожидается, позже он обратится к политбюро партии", — говорится в сообщении телеканала.

Мугабе подал в отставку после решения парламента о его импичменте.