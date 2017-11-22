Азаров предложил создать в Киеве временное правительство

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Украины, глава Комитета спасения страны Николай Азаров призвал гарантов Минских соглашений установить переходный период для власти в Киеве, создать в стране временное правительство.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.

Азаров в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что социально-экономические условия на Украине по сравнению с периодом 2010-2014 годов (когда Азаров возглавлял правительство) значительно ухудшились. Экс-премьер уличил нынешних представителей украинского политического истеблишмента в непрофессионализме, назвав в частности главу МВД Арсена Авакова "мелким жуликом", по его словам, "Майдан всю пену, весь мусор поднял на вершину государственного правления".

"Кто-то из них стал депутатом, стал откровенно вымогать деньги, как например господин Игорь Мосийчук (ныне депутат Верховной Рады – ред.), — сказал Азаров. – Порошенко – какой-то бизнесмен, сейчас президент, миллиардер. Режим не думает об экономике, но умеет поддерживать тех, кто может силой оружия заставить народ бояться".

Силой создать техническое правительство

По его мнению, необходимо создать условия для нормальной жизни. "Например, гарантам Минских соглашений принять решение об установлении переходного периода, создать временное правительство", — заявил Азаров.

По его мнению, "все нормальные демократические приемы формирования правительства в данном случае на Украине невозможны".

"Нужно силой создавать техническое правительство, которое занялось бы наведением элементарного порядка", — указал Азаров.

Объективная оценка экономики

Экс-премьер убежден, что прежде всего нужно провести объективный анализ состояния экономики, оценить, какие ресурсы способна Украина создавать сама.

"В наше время годовой Пенсионный фонд условно был 26 миллиардов долларов, сейчас – 11 миллиардов. При мне было 14 миллионов пенсионеров, сейчас их 11,6 миллионов. Куда-то делись 2, 4 миллиона пенсионеров?" — отметил Азаров.

Он уверен, что нищенские пенсии, рост стоимости лекарств в 3-5 раз, переход системы здравоохранения на коммерческую основу, "все идет к тому, чтобы уничтожить большую часть населения".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.