Глава Киргизии подвел итоги своего президентского срока

БИШКЕК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения государственных наград рассказал о причинах многих своих поступков.
Президент рассказал, что когда он выводил базу США с территории аэропорта "Манас", "никто в это не верил, в том числе сами американцы".
"Разместив эту базу и позволив Белому дому "рулить" здесь, мы очень обидели две великие державы — Россию и Китай", — заявил Атамбаев.
Он отметил, что дружба с соседями предпочтительнее помощи, которую могли оказывать США.
При этом Атамбаев подчеркнул, что иногда ему, наоборот, приходилось портить отношения с соседними странами.
"Не думайте, что я радовался, понимая, что Каримов (экс-президент Узбекистана – ред.) никогда меня не простит, или что Назарбаев (президент Казахстана – ред.) не простит… Если бы я промолчал в ООН и немного позже, возможно, сейчас страной управляла бы "шестерка", — заявил Атамбаев.
Он добавил, что "не потерял" многих друзей и родственников, потому что не давал им высокие должности.
Атамбаев обвинил Казахстан в попытке вмешательства в выборы. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.
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