Глава Киргизии подвел итоги своего президентского срока

БИШКЕК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения государственных наград рассказал о причинах многих своих поступков.

"Хотя многие заявляют, что Атамбаев "опять ляпнул", я говорю очень продуманно, пусть и эмоционально. Делая некоторые заявления, я понимал, что наживаю очень сильных врагов", — цитирует Sputnik Кыргызстан слова главы государства.

Президент рассказал, что когда он выводил базу США с территории аэропорта "Манас", "никто в это не верил, в том числе сами американцы".

"Разместив эту базу и позволив Белому дому "рулить" здесь, мы очень обидели две великие державы — Россию и Китай", — заявил Атамбаев.

Он отметил, что дружба с соседями предпочтительнее помощи, которую могли оказывать США.

При этом Атамбаев подчеркнул, что иногда ему, наоборот, приходилось портить отношения с соседними странами.

"Не думайте, что я радовался, понимая, что Каримов (экс-президент Узбекистана – ред.) никогда меня не простит, или что Назарбаев (президент Казахстана – ред.) не простит… Если бы я промолчал в ООН и немного позже, возможно, сейчас страной управляла бы "шестерка", — заявил Атамбаев.

Он добавил, что "не потерял" многих друзей и родственников, потому что не давал им высокие должности.

Алмазбек Атамбаев покидает пост президента Киргизии. Инаугурация его преемника, Сооронбая Жээнбекова, назначена на 24 ноября. В процессе президентской кампании отношения Бишкека и Астаны резко ухудшились. Встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом от киргизской оппозиции Омурбеком Бабановым вызвала дипломатический скандал.

Атамбаев обвинил Казахстан в попытке вмешательства в выборы. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>