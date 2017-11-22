Суд в Гамбурге освободил второго россиянина, арестованного за беспорядки

Во время акции протеста в дни проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Во время акции протеста в дни проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

БЕРЛИН, 22 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Суд в Гамбурге освободил 31-летнего россиянина, задержанного за участие в беспорядках во время саммита G20, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приказ об аресте был отменен, он снова на свободе, но должен будет явиться на следующее заседание суда", — сообщила представитель пресс-службы.

Она добавила, что пока не располагает информацией о причинах такого решения. Следующее заседание состоится 12 декабря.

В минувшую среду суд Гамбурга смягчил статью 21-летнему россиянину, задержанному за участие в беспорядках во время саммита, и отпустил его на свободу до оглашения приговора.

Накануне и во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.