В Грузии в ходе спецоперации ликвидировали троих подозреваемых в терроризме

ТБИЛИСИ, 22 ноя – РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила, что в ходе прошедшей на окраине Тбилиси масштабной спецоперации ликвидированы трое из подозреваемых в терроризме, один задержан.

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине Тбилиси проходит контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу. В результате стрельбы был ранен сотрудник спецназа, который позже скончался в больнице. В течение всей ночи в районе проведения спецоперации были слышны звуки взрывов и стрельбы. К утру были мобилизованы дополнительные силы спецназа. Во второй половине дня спецоперация завершилась. Подозреваемые в терроризме оказывали сопротивление правоохранителям на протяжении 20 часов.

"В результате проведенных мероприятий задержан один член преступной группы, а трое ликвидированы. К сожалению, во время спецоперации погиб один сотрудник спецназа и двое получили ранения", — заявила на брифинге глава пресс-службы ведомства Нино Гиоргобиани.