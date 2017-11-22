Нидерландский политик заявил о намерении "бороться с русофобией"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нидерландский политик и лидер крайне правой "Партии Свободы" Герт Вилдерс заявил о намерении "бороться с русофобией". Об этом он сказал в интервью журналу Elsevier Weekblad.

По словам Вилдерса, он хочет предложить "противовес истеричной русофобии, которая царит повсюду". Политик подчеркнул, Россия и Нидерланды делят общие интересы, несмотря на то, что он не согласен со всем, что происходит в России. Вилдерс заявил, что осуждает тех политиков, которые транслируют "ложные изображения врагов".

Вилдерс сообщил, что в следующем году собирается посетить Москву, чтобы выступить с речью в парламенте и объяснить, что "не всем в Нидерландах не нравится Россия". "Когда дело касается патриотизма, мы можем поучиться у русских", — заявил лидер "Партии Свободы".

Выступающая за борьбу с миграцией крайне правая "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом заняла второе место на нидерландских выборах в марте и получила 20 мест в парламенте. Однако партия не вошла в сформированную коалицию во главе с действующим премьер-министром страны Марком Рютте.