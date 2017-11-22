Роухани: Иран готов оказать помощь другим странам в борьбе с терроризмом

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Иран готов оказать помощь другим странам региона Ближнего Востока в борьбе с терроризмом, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, Тегеран первым ответил на призыв властей в Дамаске помочь им бороться с терроризмом.

"В борьбе с международным терроризмом мы настроены очень серьёзно и готовы по просьбе других стран региона оказать такую помощь", — сказал иранский лидер начале встречи с турецким и российским коллегами Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи.

Он подчеркнул, что все усилия Ирана основаны "на принципах и нормах международного права" и поддержке стабильности в регионе. "Наша стратегия основа на сотрудничестве, а не конкуренции", — пояснил Роухани.