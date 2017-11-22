СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что некоторые державы для достижения своих "недальновидных" целей не отказываются от использования терроризма.

"Народы и страны региона должны получить урок от искусственно созданного кризиса в Сирии. Этот урок заключается в том, что некоторые державы, которые претендуют на народовластие и права человека, для достижения своих недальновидных целей в регионе не отказываются от широкого использования терроризма", — сказал иранский лидер на встрече с турецким и российским коллегами Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи.

Он подчеркнул, что последствия поддержки терроризма не останутся в одном регионе, "и это зло будет распространяться на все регионы мира".