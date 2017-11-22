ЦИК Молдавии признал референдум по отставке мэра Кишинева несостоявшимся

КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Члены Центральной избирательной комиссии Молдавии на заседании в среду признали несостоявшимся прошедший 19 ноября в Кишиневе референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра молдавской столицы, сообщила глава ЦИК Алина Руссу.

Как сообщила Руссу на заседании, всего было 631 508 избирателей, однако "в ходе референдума проголосовали 108 695 избирателей, что составляет менее трети вошедших в избирательные списки человек, как того требует кодекс о выборах".

"В связи с этим объявляется несостоявшимся референдум по отзыву с поста генерального мэра муниципия Кишинева Дорина Киртоакэ", — сказала Руссу.

Подавляющее большинство тех, кто принял участие в референдуме 19 ноября, проголосовали за отставку Киртоакэ — 87,12%, остальные 12,88% выступили против.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации. Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.