В Тбилиси еще два сотрудника спецназа получили ранения в ходе спецоперации

ТБИЛИСИ, 22 ноя – РИА Новости. Двух сотрудников спецназа, которые пострадали в ходе масштабной спецоперации на окраине Тбилиси, доставили в клинику, сообщила РИА Новости сотрудница медучреждения.

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине Тбилиси проходит контртеррористическая операция, в ходе которой подозреваемые открыли огонь по спецназу. В течение всей ночи в районе проведения спецоперации были слышны звуки взрывов и стрельбы. К утру были мобилизованы дополнительные силы спецназа. Во второй половине дня спецоперация была завершена. Ранее сообщалось, что был ранен один спецназовец, он умер в больнице.

"Несколько минут назад скорая помощь привезла раненых пациентов. Насколько нам известно, это двое спецназовцев, однако более точную информацию будем иметь чуть позже. Информация об их состоянии для нас пока также не известна", — заявила сотрудника клиники.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что один из подозреваемых в терроризме ликвидирован, один задержан. Служба государственной безопасности пока не давала официальных комментариев.