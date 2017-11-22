Адвокат рассказал, из-за чего генералу Младичу стало плохо на суде

ГААГА, 22 ноя – РИА Новости. Резкий скачок артериального давления, который произошел у экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича прямо в ходе оглашения приговора судом Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), поставил его жизнь под угрозу, сообщил главный адвокат Младича Бранко Лукич.

Во время оглашения приговора в среду примерно в 12.40 (мск) Младич через своего адвоката попросил выпустить его в туалет. Судья Альфонс Ори назначил пятиминутную паузу, которая затем была продлена до 30 минут, по истечении которых заседание также не продолжилось.

Среди журналистов, освещающих процесс на месте, распространилась неофициальная информация о том, что обвиняемому стало плохо, и медики оказывают ему помощь. Пресс-служба трибунала официально не подтвердила данную информацию.

Заседание затем было возобновлено, и Младич появился в зале суда. Главный в группе его адвокатов – Бранко Лукич – сообщил судьям, что его подзащитному трижды измеряли давление, и оно резко выросло. Защита обратилась к суду с запросом о прекращении чтения приговора и переносе процесса. Несогласный с таким решением судей Младич возмутился и был выдворен из зала заседаний за неподобающее поведение.

"Сегодня мы услышали, что медицинские предупреждения о риске для жизни генерала Младича оказались верными. Мы задокументировали то, каким именно является данный риск, и это было четко в медицинских терминах озвучено нами в суде", — заявил Лукич на пресс-конференции по итогам суда.

Он отметил, что получил экспертное мнение медиков, согласно которому подобный скачок давления мог привести к опасному ухудшению здоровья его подзащитного, вплоть до нового инфаркта. Лукич подчеркнул, что в независимости от отношения к нему лично, генерал Младич "является человеком и заслуживает соответствующего обращения". Ранее генерал перенес инфаркт и несколько инсультов.

В среду Гаагский трибунал признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала Дарко Младич заявил, что защита подаст апелляцию на приговор МТБЮ.