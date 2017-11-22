В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона лицеистов

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Французская полиция в среду применила слезоточивый газ для разгона лицеистов на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста связана с предстоящими изменениями правил приема учащихся во французские высшие учебные заведения. Несколько сотен недовольных реформой лицеистов прошествовали от площади Республики до площади Бастилии, где акция должна была закончиться, однако расходиться молодежь не пожелала.

В адрес полиции звучали оскорбительные лозунги, летели яйца. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу. Данных о пострадавших и задержанных пока не поступало.