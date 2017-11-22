Евросоюз поддержал приговор Гаагского трибунала Младичу

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз заявил, что не комментирует отдельные приговоры, вынесенные Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), но поддерживает его работу и отмечает, что дело генерала Ратко Младича касается одного из наиболее мрачных и трагических событий в истории Балкан, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Решение по делу Ратко Младича, вынесенное сегодня МТБЮ, касается одного из наиболее мрачных и трагических событий в недавней истории Боснии и Герцеговины, Западных Балкан и Европы, включая геноцид в Сребренице", — заявила Могерини.

По ее словам, "свершение правосудия и борьба с безнаказанностью за самые ужасные преступления является всеобщей основополагающей обязанностью".

"Мы не комментируем отдельные решения, при этом полностью уважаем решения МТБЮ, поддерживаем его работу", — говорится в заявлении представителя Евросоюза.

Она также вновь призвала к сотрудничеству с МТБЮ и Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов.

В среду Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.

Во время конфликта на территории бывшей Югославии генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год экс-командующий был объявлен в международный розыск. Сербскими властями он был арестован и выдан в МТБЮ в 2011 году. Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Обвиняемый вину отрицал.