Германия заявила о готовности поддержать Зимбабве после переворота

БЕРЛИН, 22 ноя – РИА Новости. Правительство ФРГ готово вместе с партнерами оказать Зимбабве поддержку на пути в новое будущее, заявила в среду официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

Ранее парламент Зимбабве принял решение об импичменте президента Зимбабве Роберта Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

"Население восприняло это решение (об отставке Мугабе) с большой радостью и облегчением. По мнению федерального правительства, события последних дней показали, что людям в Зимбабве действительно нужно новое начало", — сказала Адебар на брифинге.

Она добавила, что сейчас в стране появился шанс на новое начало, но оно должно "осуществляться под влиянием демократических и гражданско-общественных сил, при этом фундаментом должны быть права человека и отказ от насилия со стороны всех участников".

"Правительство ФРГ продолжит следить за дальнейшим развитием ситуации в Зимбабве с большим участием и симпатией. Мы вместе с нашими европейскими, африканскими и международными партнерами готовы поддерживать Зимбабве на пути в новое будущее", — отметила Адебар.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.