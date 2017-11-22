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В мире

Столтенберг поприветствовал приговор Младичу

Сюжет:
Приговор генералу Младичу (21)
16:4722.11.2017
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© AP Photo / Andreea AlexandruГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Andreea Alexandru

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует приговор, вынесенный бывшему командиру армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), и надеется, что решение суда будет способствовать примирению в регионе, говорится в его заявлении.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AFP 2017 / Elvis Barukcic
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"Я приветствую решение трибунала ООН в отношении Ратко Младича. Он показывает, что верховенство права действует, и ответственные за военные преступления привлекаются к ответу", — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО считает, что Западные Балканы в будущем будут вовлечены в "евроатлантическое сотрудничество и интеграцию для тех, кто этого хочет".

"Я надеюсь, что сегодняшнее решение поможет региону продвинуться по пути мира и примирения", — говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса.

В среду Гаагский трибунал признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала Дарко Младич заявил, что защита подаст апелляцию на приговор МТБЮ.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Источник К
Вор спешит приветствовать осуждение невиновного за свои преступления. Деятели НАТО, которые разбомбили суверенную Югославию получили еще одну индульгенцию. Что правда в нашем мире, тонущем в новостях? Документальное подтверждение на бумаге. Именно по нему потом будут писать историю. История еще не написана, но уже сфальсифицирована. Младич - жертва натовских репрессий - в этой истории будет преступником.
17:15
22.11.2017
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alex_live
"МакКонахи" только и занимается тем, что что-то приветствует или осуждает
17:01
22.11.2017
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Владимир Атаманов
Пора уже НАТО привлечь, вместе со Столтенбергом, к суду трибунала за все преступления против человечности, совершенные под прикрытием продвижения демократии. Ливия, Ирак, Афганистан... чем провинились перед НАТО тамошние женщины и дети? Кто страны НАТО в Сирию звал? Захватчики...
17:01
22.11.2017
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Малоросс
На месте Младича должен быть Столтенберг и многие-многие члены бандитской банды "НАТО".
16:57
22.11.2017
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Zaxvat1964
«Руководитель» преступного Блока НАТО,поприветствовал...,А кто бы сомневался?Свои преступления проще скрывать,за двойными стандартами!
16:56
22.11.2017
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Лариса Закасовская
демократичные живодеры
16:55
22.11.2017
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