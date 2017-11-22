Столтенберг поприветствовал приговор Младичу

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует приговор, вынесенный бывшему командиру армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), и надеется, что решение суда будет способствовать примирению в регионе, говорится в его заявлении.

"Я приветствую решение трибунала ООН в отношении Ратко Младича. Он показывает, что верховенство права действует, и ответственные за военные преступления привлекаются к ответу", — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО считает, что Западные Балканы в будущем будут вовлечены в "евроатлантическое сотрудничество и интеграцию для тех, кто этого хочет".

"Я надеюсь, что сегодняшнее решение поможет региону продвинуться по пути мира и примирения", — говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса.

В среду Гаагский трибунал признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала Дарко Младич заявил, что защита подаст апелляцию на приговор МТБЮ.