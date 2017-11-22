В правительстве Франции не стали комментировать ситуацию с Керимовым

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Французское правительство никак не комментирует ситуацию с задержанием в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова, заявил официальный представитель кабмина Кристоф Кастанер.

"У меня нет никакой информации по данному делу. Кроме того, речь идет об уголовном расследовании, которое я никак не буду комментировать", — сказал Кастанер по итогам заседания кабинета министров под председательством президента Эммануэля Макрона.

Ранее официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, применим ли он в данном случае, определит суд.

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

Подробнее о биографии Сулеймана Керимова читайте в справке РИА Новости >>