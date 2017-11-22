Президенты Турции и Ирана провели переговоры в Сочи

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Сочи встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Отмечается, что встреча началась в 15.50 мск и прошла в закрытом для прессы режиме.

В среду в Сочи состоится трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.