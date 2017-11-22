КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о судебной реформе, сообщила в среду пресс-служба украинского главы.

"Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". Этим законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса", — говорится в сообщении.

Как отмечается, закон был разработан с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствии с европейской и международной практикой. "Нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность", — добавили в пресс-службе.

Ранее Верховная рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок").