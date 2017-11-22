Против рохинджа в Мьянме проводятся "этнические чистки", заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал ситуацию с народностью рохинджа в Мьянме этническими чистками и заявил о необходимости привлечь ответственных к суду, уточнив, что США не исключают собственных санкций по этому вопросу.

"После внимательного и подробного анализа доступных фактов становится ясно, что ситуация в северном штате Ракхайн представляет собой этнические чистки в отношении рохинджа. Ответственные за эти зверства должны ответить за это. США продолжают поддерживать заслуживающее доверия, независимое расследование с целью выяснить все факты на местах и обеспечить принцип ответственности. Мы поддержали конструктивные действия по кризису в Ракхайн в СБ ООН и в Третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН. США также будут добиваться ответственности по закону США, в том числе через возможные таргетированные санкции", — говорится в письменном заявлении Тиллерсона, поступившем в РИА Новости.

Госсекретарь вновь осудил действия экстремистов из числа рохинджа, которые в августе напали на силы безопасности Мьянмы. "Но никакая провокация не может оправдать последовавшие ужасные зверства. Это насилие творили некоторые люди из числа бирманских военных, сил безопасности и местных активистов. Они вызвали огромные страдания и заставили сотни тысяч мужчин, женщин и детей бежать из своих домов в Бирме и искать убежища в Бангладеш", — заявил Тиллерсон, используя прежнее название Мьянмы — Бирма.

По его словам, то, каким образом страна решит ситуацию, имеет жизненно важное значение для демократической трансформации. "Мы поддерживаем стремление бирманского правительства создать необходимые условия для того, чтобы все беженцы и внутренне перемещенные лица вернулись в свои дома добровольно и в безопасности. Мы приветствуем недавний обмен мнениями между правительствами Бирмы и Бангладеш относительно репатриации. Очень важно, чтобы бирманские вооруженные силы поддержали усилия правительства", — сказал Тиллерсон. В Мьянме военные передали власть гражданскому правительству во главе с фактическим лидером страны Аун Сан Су Чжи, но при этом сохраняют контроль над политическими институтами страны.

"Ситуация сложная и трудная. Многие заинтересованные стороны должны работать вместе, чтобы добиться прогресса", — подытожил Тиллерсон.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли несколько сотен человек. В результате ответных действий сил безопасности Мьянмы более полумиллиона рохинджа стали беженцами в соседней Бангладеш. Власти Мьянмы заявляют, что в районах компактного проживания рохинджа идет гуманитарная операция.