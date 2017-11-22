В операции ВСУ в Донбассе участвовали шесть тысяч женщин

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Шесть тысяч женщин приняли участие в военной операции в Донбассе на стороне украинских силовиков, заявил в среду министр обороны Украины Степан Полторак.

"Через горн боевых действий (в Донбассе – ред.) прошли 6 тысяч женщин, из них 107 награждены государственными наградами, около 3 тысяч награждены отличием министра обороны и начальника Генштаба. К сожалению, три женщины погибли", — заявил Полторак в ходе Украинского женского конгресса.

По его словам, 55,6 тысячи женщин проходят службу в вооруженных силах Украины или работают при Минобороны страны — это 20% всех действующих украинских военных. Он отметил, что женщины в украинской армии, в том числе, занимают воинские должности. Одни были призваны по мобилизации, другие отправились в Донбасс добровольно.

Глава Минобороны заявил, что сегодня в стране нет никаких препятствий для женщин в обучении военному делу или продвижению по службе. Вместе с тем Полторак считает, что необходимо еще расширить их возможности в военной сфере. "Женщина в армии – это успех будущих вооруженных сил Украины", — добавил министр.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.