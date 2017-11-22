Младич считает приговор МТБЮ попыткой криминализации сербов

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Генерал Ратко Младич, приговоренный в среду Гаагским трибуналом к пожизненному сроку за преступления в Боснии и Герцеговине в 1992-95 годах, считает судебный процесс в отношении него попыткой обвинить сербов во всех преступлениях, сообщил сын генерала Дарко Младич на пресс-конференции.

По словам Дарко Младича, генерал, обсуждая приговор в кругу семьи, сказал, что "все это ложь и попытка криминализации сербов с целью оправдать свои ошибки".

"Правосудие было использовано в целях (антисербской – ред.) пропаганды", — добавил Дарко Младич.

В среду Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.

Во время конфликта на территории бывшей Югославии генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год экс-командующий был объявлен в международный розыск. Сербскими властями он был арестован и выдан в МТБЮ в 2011 году. Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Обвиняемый вину отрицал.