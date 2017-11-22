Опрос показал, что украинцы считают самой главной проблемой страны

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Более половины жителей Украины самой актуальной проблемой в стране считают военный конфликт в Донбассе, показало исследование, которое провели четыре социологические компании.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.6% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.6% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать Как рассказал замдиректора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, такой ответ дали 51,3% опрошенных. Социально-экономические проблемы, такие, как рост цен, главной проблемой посчитали 37% респондентов. Примерно столько же — 36% — выбрали низкий уровень зарплат или пенсий.

При этом конфликт на востоке Украины немного меньше беспокоит жителей юга страны, а низкий уровень дохода более всего волнует жителей восточного региона и Донбасса.

Многие украинцы также считают проблемами высокие тарифы на коммунальные услуги, низкое качество медицинских услуг, коррупцию. Среди позитивных изменений респонденты назвали ремонт дорог (44,9% опрошенных), повышение пенсий (27,3%) и улучшение благоустройства городов и сел (26,6%).

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства. С 28 октября по 14 ноября 2017 года на вопросы ответили 20 тысяч респондентов во всех областях Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.