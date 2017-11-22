Опрос показал, что украинцы считают самой главной проблемой страны

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Более половины жителей Украины самой актуальной проблемой в стране считают военный конфликт в Донбассе, показало исследование, которое провели четыре социологические компании.
46.6% 49.6% 3.8%
46.6%
49.6%
3.8%
При этом конфликт на востоке Украины немного меньше беспокоит жителей юга страны, а низкий уровень дохода более всего волнует жителей восточного региона и Донбасса.
Многие украинцы также считают проблемами высокие тарифы на коммунальные услуги, низкое качество медицинских услуг, коррупцию. Среди позитивных изменений респонденты назвали ремонт дорог (44,9% опрошенных), повышение пенсий (27,3%) и улучшение благоустройства городов и сел (26,6%).
Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства. С 28 октября по 14 ноября 2017 года на вопросы ответили 20 тысяч респондентов во всех областях Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.