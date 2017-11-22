Германия поддержала пожизненный приговор генералу Младичу

БЕРЛИН, 22 ноя – РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует вынесение пожизненного приговора экс-командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу, заявила в среду официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

"Федеральное правительство приветствует этот приговор как важный вклад в анализ ужасных преступлений, осуществлённых в 1990-х годах в бывшей Югославии", — заявила Адебар на брифинге.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал в среду экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича виновным в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и приговорил его к пожизненному заключению. В итоге генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде мусульман в Сребренице.

В период с 26 мая по 19 июня 1995 года силы боснийских сербов захватили свыше 200 наблюдателей ООН и миротворцев в различных местах, в том числе в Сараево, Баня-Луке, Пале, Горажде, и удерживали их в качестве заложников на стратегически важных объектах, чтобы предотвратить удары авиации НАТО.

Третьим странам, включая руководителей НАТО и ООН, были направлены угрозы, что дальнейшие удары НАТО по военным целям боснийских сербов приведут к ранениям и смертям или задержанию заложников. Часть захваченных наблюдателей подверглись нападениям и издевательствам. После переговоров заложники были поэтапно отпущены в период с 3 по 19 июня 1995 года.

В ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного противостояния сербских и бошняцких вооруженных формирований. Наибольшую известность получило убийство в Сребренице свыше шести тысяч местных мужчин-бошняков, расстрелянных частями боснийских сербов.