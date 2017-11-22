Лидер сербских радикалов считает приговор Младичу политическим решением

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Пожизненный приговор сербскому генералу Ратко Младичу за преступления в Боснии и Герцеговине является политическим решением, считает лидер парламентской Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

В среду гаагский трибунал признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Сам Шешель был оправдан в МТБЮ по обвинениям в преступлениях на территории бывшей Югославии и отпущен в 2016 году.

"Приговор является политическим и направлен против сербского народа, который участвовал в войне, немного – против Сербии, но более всего – против Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.)", — заявил Шешель в интервью белградскому телеканалу "Пинк".

По его оценке, все пункты обвинения говорят о том, что Младич вместе с группой других высокопоставленных лиц был членом "совместного преступного деяния", что означает, что трибуналу не было нужны объяснять, как и что делал Младич и есть ли его прямая связь с совершенными преступлениями.

Кроме того, на странице в Twitter Шешель написал: "Еще один позор антисербского трибунала и причина прекратить интеграцию в ЕС. Чего мы ищем у своих врагов?!".