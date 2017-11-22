Защита Младича подаст апелляцию на пожизненный приговор, сообщил его сын

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Защита генерала Ратко Младича, осужденного на пожизненный срок заключения Гаагским трибуналом за военные преступления в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов, подаст апелляцию на приговор, заявил сын генерала Дарко Младич.

"Будем подавать апелляцию", — сказал он на пресс-конференции в Гааге.

В среду Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.