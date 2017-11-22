Премьер Ливана Харири решил остаться на своем посту

БЕЙРУТ, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил собравшимся у своей резиденции в Бейруте сторонникам, что останется на своем посту ради создания вместе с ними "линии обороны" стабильности и арабской идентичности страны.

Харири вернулся в Бейрут в среду впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда 4 ноября. После возвращения и встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном он сообщил, что передумал и согласен отложить отставку.

"Я остаюсь с вами и продолжу (действовать) с вами, чтобы мы стали линией обороны стабильности и арабской идентичности Ливана", — заявил Харири сторонникам.

Обращаясь к собравшимся, суннитский политик подчеркнул, что вместе с ними представляет силы "центра, умеренности и стабильности" и их лозунгом станет "Ливан прежде всего".

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинив шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

Во вторник Харири успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливане. После египетской столицы политик сделал краткую остановку на Кипре, где также встретился с его главой. В Каир Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.