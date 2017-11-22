Трамп назвал отца освобожденного в КНР баскетболиста неблагодарным дураком

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп называл "неблагодарным дураком" Лавара Болла, отца освобожденного в Китае баскетболиста, после того, как Болл отказался его благодарить в День благодарения.

Китайские власти ранее освободили арестованных за магазинную кражу баскетболистов Лианджело Болла, Коди Райли и Джейлена Хилла. Это произошло после того, как Трамп обсудил дело спортсменов на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отец одного из баскетболистов, спортсмен и бизнесмен Лавар Болл отказывался признать заслугу президента. Позднее он также заявил телеканалу CNN, что желает Трампу хорошего Дня Благодарения, однако он сам готов благодарить только главу КНР Си Цзиньпина.

"Лавар, ты бы мог проводить День Благодарения в следующие 5-10 лет со своим сыном в Китае", — написал Трамп. Президент добавил, что кража в магазине — это не ерунда, а серьезное дело, особенно для Китая.

"Неблагодарный дурак", — заявил Трамп.

Ранее президент США уже заявлял в Twitter, что желает получить благодарность баскетболистов за освобождение. После этого баскетболисты поблагодарили президента. Всех троих отстранили от игр в команде Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.